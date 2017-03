केरल: अनाथालय की 6 नाबालिगों के यौन शोषण का मामला, 5 गिरफ्तार

केरल के अनाथालय की नाबालिग लड़कियों को दो माह से अधिक समय से प्रताड़ित किया जा रहा था।

केरल (एएनआई)। वायानाड के एक अनाथालय की 6 नाबालिगों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। मामले को दर्ज करने के बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, अभी जांच जारी है।

Kerala: Six minors from an orphanage in Wayanad allegedly molested. Police have detained five people and registered case