भारत-अॉस्ट्रेलिया के बीच अातंकवाद सहित छह समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

पीएम मोदी ने कहा कि अॉस्ट्रेलियाई पीएम की अगुवाई में दोनों देशों के रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। चार दिवसीय भारत दौरे पर आए अॉस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्‍कम टर्नबुल और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान जारी किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि अॉस्ट्रेलियाई पीएम की अगुवाई में दोनों देशों के रिश्तों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 लाख भारतीय रहते हैं, यहां के त्यौहार वहां मनाए जाते हैं। शांति, सौहार्द और संतुलन के लिए हमें सहयोग की भावना से आगे बढ़ना होगा।

हमें आतंकवाद और साइबर सिक्यॉरिटी के लिए विश्व स्तर पर नए तरीके से सहयोग की भावना से विचार करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध और आगे बढ़ेंगे। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में मिलकर काम करने वाले हैं। हमने शिक्षा और शोध के मामले में एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने मिलकर रीसर्च सेंटर बनाने का समझौता किया है।

इससे पहले अॉस्ट्रेलियाई पीएम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान टर्नबुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत को तरक्की और विकास के असाधारण रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की उपलब्धियां पूरे विश्व के लिए प्रेरणा हैं। हम भारत के और करीब आकर काम करने की कोशिश करेंगे।

Prime Minister Modi is leading this most remarkable nation on extraordinary journey of growth and development:Australian PM Malcom Turnbull pic.twitter.com/UlvhE0P3uR

Achievements of India are the admiration of the World. We look forward to working even more closely than we have done in past: Australian PM pic.twitter.com/yfGHwfz8oj