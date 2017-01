मौसम ने ली करवट, दिल्ली में बारिश तो हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही हैं, वहीं पहाड़ो पर हो रही बर्फवारी से तापमान में गिरावट आई है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली-एनसीआर में आज तड़के मौसम ने अचानक करवट बदली। आज सुबह से ही हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आ गई जिस कारण ठंड बढ़ गयी है। वहीं देश के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से लगातार बर्फबारी हो रही। कई इलाकों मे बारिश भी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी से वादी के अधिकांश इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है।

Himachal Pradesh: Shimla receives heavy snowfall in the morning, all roads in Shimla, Kufri, Narkanda, Mashobra closed. pic.twitter.com/0k8yOIZ7kg

— ANI (@ANI_news) January 7, 2017