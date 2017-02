‘अपरिपक्वता’ वाले बयान पर शीला का यू-टर्न, कहा- राहुल में है परिपक्व नेता वाली गंभीरता

‘Don't twist my words’ हैशटैग के साथ शीला ने ट्वीटर पर सफाई दी। उन्‍होंने कहा, ‘राहुल में परिपक्‍व नेता वाली गंभीरता और भावुकता है।

नई दिल्‍ली (आइएएनएस)। दिल्‍ली की पूर्व मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित ने यू टर्न लेते हुए कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी के बारे में दिए गए अपने पहले वाले बयान से पलट गयी हैं। उन्‍होंने अपने पहले के बयान पर स्‍पष्‍टीकरण देते हुए कहा कि उनमें मैच्‍योर नेता वाली गंभीरता है।

गुरुवार को टाइम्‍स ऑफ इंडिया को दिए अपने इंटरव्‍यू के दौरान शीला दीक्षित ने कहा था- ‘राहुल गांधी अभी मैच्‍योर नहीं हैं।‘ उनके इस बयान को तुरंत भारतीय जनता पार्टी के अध्‍यक्ष अमित शाह ने झटक लिया और कहा कि ‘अपरिपक्‍व राहुल को उत्‍तर प्रदेश भेजने के बजाए घर पर रखना चाहिए।‘

‘Don't twist my words’ हैशटैग के साथ शीला ने ट्वीटर पर अपने इस बयान पर सफाई दी। उन्‍होंने कहा, ‘राहुल में परिपक्‍व नेता वाली गंभीरता और भावुकता है। उनके शब्द एक साहसी युवा के होते हैं।‘

Rahul has the sensitivity and concern of a mature leader. His words are those of a young, courageous and restless man. #DontTwistMyWords