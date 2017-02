प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर विपक्षी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाषण नहीं, काम चाहिए।

नई दिल्ली (जेएनएन)। लोकसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए नोटबंदी समेत कई मुद्दों को उठाया। जिस पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता शशि थरूर का कहना है कि भाषण नहीं काम चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘अच्छे भाषण से अच्छे दिन नहीं आते हैं, अच्छे दिन के लिए काम भी चाहिए।‘

वहीं वेंकैय्या नायडू ने कहा, सदन में नेताओं को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस तथ्य को पचा नहीं सकती कि लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया।

जबकि कांग्रेस के वीरप्पा मोइली ने कहा, ‘इस मौके को देश के लिए वर्तमान मुद्दों को सामने लाने के लिए उपयोग करने के बजाए प्रधानमंत्री प्रतिहिंसक जवाब देने में रह गए।‘

Very revengeful reply, quite an arrogant reply, he(PM) could have use this opportunity to present vision for country: Veerappa Moily, Cong pic.twitter.com/eznT6MLndC

— ANI (@ANI_news) February 7, 2017