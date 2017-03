कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक और गिलानी को ईडी ने भेजा समन

यासीन मलिक पर हवाला आपरेटर के माध्यम से एक लाख डालर की विदेशी मुद्दा हासिल करने का आरोप है, जबकि गिलानी के घर पर मारे गए छापे में 10 हजार डालर की विदेशी मुद्रा मिली थी।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आतंकी फंडिंग रोकने की कोशिश में जुटे प्रवर्तन निदेशालय ने अलगाववादी नेता एसएएस गिलानी और यासीन मलिक को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। यासीन मलिक पर हवाला आपरेटर के माध्यम से एक लाख डालर की विदेशी मुद्दा हासिल करने का आरोप है, जबकि गिलानी के घर पर मारे गए छापे में 10 हजार डालर की विदेशी मुद्रा मिली थी। ईडी दोनों मामलों की विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत जांच कर रही है।

Separatists Yasin Malik & SAS Geelani summoned by Enforcement Directorate in different money laundering & FEMA cases.

