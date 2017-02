स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा उपलब्‍ध कराए गए दवा पीने के कारण 20 स्‍कूली बच्‍चे बेहोश हो गए।

शाहडोल (एएनआई)। मध्यप्रदेश स्थित शाहडोल के एक स्कूल में दवा कारण गुरुवार को स्कूली बच्चे बेहोश हो गए।

Madhya Pradesh: 20 school students in Shahdol became unconscious after consuming medicine given by Health Dept. Situation now under control.

