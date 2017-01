छत्‍तीसगढ़ में पांच लोगों की हत्‍या करने के जुर्म में सोनू सरदार को मिले मृत्‍युदंड की सजा पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली हाईकोर्ट को दो माह के अंदर मामले का निबटार

नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दो माह की अवधि देते हुए सोनू सरदार की याचिका पर सुनवाई करने को कहा है। 2004 में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के जुर्म में सरदार को दोषी करार दिया गया है।

SC orders Delhi HC to hear Sonu Sardar's appeal and dispose it in two months; Sardar is accused of killing 5 persons of a family in 2004

— ANI (@ANI_news) January 12, 2017