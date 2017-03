सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर अगली सुनवाई 28 मार्च को

सतलज-यमुना लिंक नहर मामले पर अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

नई दिल्ली(जेएनएन)। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आदेश के बावजूद, पंजाब सरकार का मामले में हर्जाने की मांग असंवैधानिक है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निश्‍चित किया है।

कोर्ट पहले ही पंजाब के उस कानून को असंवैधानिक बता चुका है जिसके तहत उसने हरियाणा से हुआ पानी समझौता रद्द किया था। पंजाब की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की तरफ से भेजे सवाल का जवाब दिया था।

