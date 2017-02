औद्योगिक ईकाईयों द्वारा हो रहे प्रदूषण पर नकेल कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल के भीतर कचरा शोधन यंत्र की स्‍थापना का आदेश दिया है।

नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रदूषण निकायों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत औद्योगिक ईकाईयों में कचरा शोधन प्लांट स्थापित करना आवश्यक बताया गया है। साथ ही कोर्ट ने धमकी भी दी है कि जहां इस आदेश का अनुसरण नहीं किया जाएगा वहां पावर सप्लाई काट दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इस मामले में असफल औद्योगिक ईकाईयों को मिलने वाले पावर सप्लाई को काट दिया जाएगा।

#SC asks authorities to set up Common Effluent Treatment Plants within 3 years & apprise about their status to NGT bench concerned

