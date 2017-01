सुप्रीम कोर्ट ने गौ हत्‍या पर पूर्ण प्रतिबंध वाली याचिका को खारिज कर दिया।

नई दिल्ली (एएनआई)। राज्यों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

Supreme Court dismisses PIL seeking a complete ban on cow slaughter in every state.

