तमिलनाडु में सरकार गठन शशिकला के लिए टेढ़ी खीर

तमिलनाडु के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव सरकार बनाने के लिए शशिकला को न्योता नहीं दे सकते हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। तमिलनाडु की राजनीति में मची उठा-पटक में शशिकला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा मामला उन्हें सरकार बनाने समस्या पैदा कर सकता है। सूत्रों की मानें तो तमिलनाडु के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव सरकार बनाने के लिए शशिकला को न्योता नहीं दे सकते हैं।

बताते चलें कि शशिकला के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे शशिकला के खिलाफ इस मामल के चलते राज्यपाल शशिकला को सरकार गठन के लिए नहीं बुला सकते हैं। राजभवन के पीआरओ ने बताया है कि राज्यपाल विद्यासागर राव ने गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।

No report has been sent from Governor C Vidyasagar Rao to Ministry of Home Affairs: Raj Bhavan PRO pic.twitter.com/Q0nHaGzTCr

— ANI (@ANI_news) February 10, 2017