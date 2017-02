शशिकला बनेंगी तमिलनाडु की अगली मुख्यमंत्री, पन्नीरसेल्वम ने दिया इस्तीफा

शशिकला नटराजन को एआईएडीएमके के विधायक दल का नया नेता चुना गया है। उधर, ओ. पन्नीसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

चेन्नई, जेएनएन। रविवार को बुलाई गई पार्टी की बैठक में एआईडीएमके की महासचिव वीके शशिकला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जिसके बाद शशिकला का राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने ही उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया था। उधर, ओ. पन्नीसेल्वम ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है।

एआईडीएमके की तरफ से ट्वीट में भी कहा गया है कि चिनम्मा राज्य की अगली मुख्यमंत्री बननी जा रही है।

पार्टी नेताओं ने कहा कि एआईडीएमके नेताओं की बैठक में पन्नीसेल्वम ने शशिकला के नाम का प्रस्ताव रखा। पन्नीरसेल्वम ने कहा, मैने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और शशिकला को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सभी विधायकों का समर्थन है।

Chinnamma all set to become the Next Chief Minister of Tamil Nadu.

— AIADMK (@AIADMKOfficial) February 5, 2017