जयललिता की कार से AIDMK दफ्तर पहुंची शशिकला ने संभाली पार्टी की कमान

आईएडीएमके की महासचिव बनने के बाद आज पहली बार शशिकला पार्टी दफ्तर पहुंची।

नई दिल्ली (जेएनएन)। अन्नाद्रमुक पार्टी (एआईडीएमके) की महासचिव घोषित होने के बाद आज पहली बार शशिकला पार्टी दफ्तर पहुंची जहां पहुंचक उन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पर पार्टी महासचिव का कार्यभार संभाला।

शशिकला उसी कार से पार्टी दफ्तर पहुंची जिस कार का इस्तेमाल कभी जयललिता करती थीं। दफ्तर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शशिकला रो पड़ी।

Sasikala Natarajan breaks down while talking about #Jayalalithaa pic.twitter.com/XGy1gGVBdi

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अम्मा ने 75 दिन संघर्ष किया,लेकिन भगवान ने अपने प्यारे बच्चे को अपने पास बुला लिया। जब राजनीति में केवल इंदिरा गांधी ही एकमात्र महिला नेता थी तब अम्मा ने इस प्रथा को तोड़ा और इतिहास बनाया।"

Chennai: Sasikala Natarajan leaves for AIADMK office in the same car which was used by J Jayalalithaa pic.twitter.com/lZCnmepxTs

— ANI (@ANI_news) December 31, 2016