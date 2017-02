कोलकाता के एक अस्‍पताल में डॉक्‍टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गयी।

कोलकाता (एएनआई)। दक्षिण कोलकाता स्थित सीएमआरआइ अस्पताल में बुधवार को इलाज में लापरवाही का एक मामला सामने आया जिसके कारण मरीज की मौत हो गयी।

प्राप्त खबर के अनुसार, इलाज में लापरवाही के कारण 16 वर्षीय सायका प्रवीण की मौत हो गयी। इससे क्रोधित हो मृतक के रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़-फोड़ मचायी।

Kolkata: Relatives ransacked CMRI hospital in south Kolkata after a 16-year old Saika Praveen died allegedly due to negligence in treatment pic.twitter.com/Cc6bkd0b8S

