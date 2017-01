मानहानि केसः राहुल गांधी के खिलाफ अब भिवंडी कोर्ट में 3 मार्च को होगी सुनवाई

राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस पर संघ ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था।

मुंबई(एएनअाई)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि केस में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भिवंडी की एक कोर्ट में पेश हुए।

राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस पर संघ ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया था। कोर्ट ने अाज मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 3 मार्च नियत की है।

कोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरी लड़ाई विचारधारा के खिलाफ है, वो विचारधारा जिन्होंने गांधीजी की हत्या की है। गांधीजी हर हिन्दुस्तानी के दिल में हैं, उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता।

इससे पहले पिछली सुनवाई में भिवंडी में मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी। पिछली सुनवाई में भी राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने मामले को 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था।

Will be in Bhiwandi this morning before heading to Goa

