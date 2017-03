सरकारी योजनाओं के लिए आधारकार्ड की अनिवार्यता नहीं: रविशंकर प्रसाद

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधारकार्ड जरूरी नहीं है।

नई दिल्ली (एएनआइ)। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी है। सरकार के इस निर्देश के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार आधार कार्ड को समाज की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बाध्यकारी नहीं बना सकती है। इस पर अब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि सरकारी योजनाओं के लिए आधारकार्ड जरूरी नहीं है।

SC itself permitted delivery of many pro poor initatives via application of Aadhar,but want to make it clear its not mandatory:RS Prasad pic.twitter.com/pqXdq2mRNn