यातायात नियमों के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए पुंछ में सड़क सुरक्षा सप्‍ताह के तहत रैली निकाली गयी।

पुंछ (एएनआई)। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरुकता फैलाने के लिए रैली निकाली गयी।

इसमें स्कूल के छात्रों समेत पुलिस व यातायात अधिकारी भी शामिल हुए। 9 जनवरी से 15 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है।

हर वर्ष जनवरी माह में यातायात जन जागरुकता सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। लोगों को यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी जाती है।

