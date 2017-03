मणिपुर: जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बरसे गृहमंत्री

मणिपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्‍य में भ्रष्‍टाचार का आरोप लगाया।

इंफाल (एएनआई)। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्‍ठ नेता राजनाथ सिंह गुरुवार को मणिपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं।

गृहमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘कांग्रेस द्वारा किया गया भ्रष्‍टाचार चरम पर है और यही सबसे बड़ी समस्‍या है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर बोलते हुए गृहमंत्री ने कहा, 'मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को अभ्यस्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और मणिपुर के मुख्यमंत्री भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।'

No law and order in Manipur. Corruption by Congress here is the major evil: Home Minister Rajnath Singh in Manipur pic.twitter.com/LuHHAt7alZ