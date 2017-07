तमिलनाडु सरकार से राज्‍य द्वारा लगाए गए 30 फीसद मनोरंजन कर को हटा लिए जाने की अभिनेता रजनीकांत ने ट्वीट कर अपील की।

चेन्‍नई (जेएनएन)। सुपरस्‍टार रजनीकांत ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार से वस्‍तु एवं सेवा कर (जेएनन) के साथ लगने वाले 30 फीसद स्‍थानीय कर (राज्‍य की ओर से लगाए गए मनोरंजन कर) को हटाने की अपील की है जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे करीब 1,000 सिनेमा बंद हैं। बुधवार सुबह ट्वीट कर रजनीकांत ने कहा, ‘तमिल फिल्‍म उद्योग में लाखों लोगों के जीवन को ध्‍यान में रखते हुए, मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि वे गंभीरता से इस याचिका पर ध्‍यान दें।‘

Keeping in mind the livelihood of Lakhs of people in the tamil film industry, I sincerely request the TN GOVT to seriously consider our plea