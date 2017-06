राजस्थान: खराब प्रदर्शन वाले सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा रिटायर

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन का आंकलन करने का निर्णय लिया है।

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के मुख्य सचिव ओपी मीणा ने सरकारी विभागों को आदेश दिया है कि 15 साल की सेवा या 50 साल की आयु पूरी करने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा सहित राज्य सेवा के सभी कर्मचारियों के प्रदर्शन का आंकलन किया जाए। विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है उन्हें तुंरत नौकरी से हटाया जाए।

Depts also asked to identify employees whose work is unsatisfactory. Identified employees may be removed from their jobs.