बारिश से सराबोर मुंबई व आसपास के इलाके, उपनगरीय सेवाओं में देरी

भारी बारिश के कारण सियोन व दादर में जलजमाव देखने को मिला, इसके कारण किसी तरह के ट्रैफिक जाम की खबर नहीं मिली है।

मुंबई (प्रेट्र)। मुंबई से जुड़े इलाकों में दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सेंट्रल रेलवे के दोनों मार्गों पर उपनगरीय रेल सेवाएं प्रभावित हैं।

हालांकि बृहन्‍मुंबई म्‍युनिसिपल कार्पोरेशन के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के अधिकारी के अनुसार भारी बारिश के बावजूद पिछले 24 घंटों से किसी तरह की दुर्घटना की खबर नहीं मिली है। हालांकि भारी बारिश के कारण सियोन व दादर में जलजमाव देखने को मिला, इसके कारण किसी तरह के ट्रैफिक जाम की खबर नहीं मिली है।

हालांकि हार्बर में स्‍थानीय ट्रेनों और सेंट्रल रेलवे के सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेनें देरी से चल रहीं थी। सेंट्रल रेलवे के पीआरओ एके सिंह ने कहा, ‘सेंट्रल रेलवे में उपनगरीय सेवाएं 10 मिनट की देरी से चल रही हैं लेकिन नियमित अंतराल पर लोकल के चलने से किसी तरह की असुविधा नहीं है।‘

पिछले 24 घंटों में मुंबई व आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। निगम के एक अन्‍य अधिकारी ने बताया कि शहर को सप्‍लाई देने वाले सात जलाशयों में पानी उच्‍चतम सीमा पर पहुंच गया है। इस बीच कुछ मुंबई निवासियों ने सप्‍ताहांत बारिश का आनंद लेते हुए अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर बयां किया है। इनमें से कुछ ने बारिश के बाद हरियाली की तस्‍वीरें पोस्‍ट की कुछ गर्म चाय की प्‍याली के साथ खूबसूरत मौसम की तस्‍वीरें डाल रहे हैं।

#Mumbai has its own way of making you fall in love with it ❤️ #monsoon #baarish #Rain