जानिए, रेलवे कर्मचारी बिजय बिसवाल का पीएम मोदी को दिया वो यादगार तोहफा

नई दिल्ली, जेएनएन: भारतीय रेल और उससे जुड़ी यादें हर एक भारतीय अपने दिलों में संजोकर रखता है। इन्हीं में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी रेल की यादों के साथ जुड़ी होती हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं, रेलवे में काम करनेवाले और आर्टिस्ट बिजय बिसवाल। यह अपने जवानी के दिनों से रेलवे के साथ जुड़े। यहीं इन्होंने अपने जीवन की खट्टी मीठी यादें बितायी। रेलवे की एक से एक सुंदर पेंटिंग बनाकर सभी भारतीयों को रेलवे से जोड़ने का काम किया। यहीं दोस्त मिले, जिनमें कुछ बिछड़े कुछ साथ रहे। हालांकि 31 मार्च 2017 की शाम उनके लिए सबसे कठिन रही। यह शाम उनके रेलवे में बतौर कर्मचारी आखिरी रात थी।

बिजय बिसवाल वहीं शख्स हैं जिन्होंने नागपुर स्टेशन पर बतौर मुख्य टिकट निरीक्षक कोरबा (बिलासपुर) रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को अपने कैनवास पर उतारा था। तस्वीर के सोशल मीडिया में वायरल होने पर पीएम ने अपनी मन की बात में उनके नाम का कई बार जिक्र किया था। बिसवाल ने रेलवे से जुड़ी अपनी कई यादों को कागज पर हूबहू उतारा। बिसवाल की बनायी एक पेंटिंग इन दिनों पीएम मोदी के आवास की शोभा बढ़ा रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी आम आदमी की तरह रेलवे स्टेशन पर टहलते देखे जा सकते हैं।

बिसवाल 31 मार्च 2017 को रिटायर हो गये। बिसवाल के रिटायरमेंट के इस भावुक क्षण को सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से ट्वीटर पर साझा किया गया।

An emotional farewell gift by Bijay Biswal, a talented artist who retired from Railways today, in the form an intricate painting of the PM. pic.twitter.com/8rgm1v6BwH