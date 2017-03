राहुल बोले - बिहार जैसा होगा एक्जिट पोल का हश्र, रामगोपाल बोले गठबंधन जीतेगा

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सपा- कांग्रेस का गठबंधन यूपी में जीत रहा है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद चैनलों द्वारा दिखाए गए एक्जिट पोल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस गठबंधन की जीत का भरोसा जताया है।

एक्जिट पोल के लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह एग्जिट पोल पर कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा, 'हमारा गठबंधन जीत रहा है। ऐसे एक्जिट पोल को हम बिहार में भी देख चुके हैं। इस पर कल बात करेंगे।'

Our alliance is winning, such exit polls we saw in Bihar also. Will talk tomorrow: Rahul Gandhi pic.twitter.com/C1uP6QycN5