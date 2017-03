...अब राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस में है बुनियादी बदलाव की जरूरत

कांग्रेस में अरसे से चल रही बुनियादी बदलाव की मांग पर राहुल गांधी ने कहा कि अब बदलाव करने का समय आ चुका है।

नई दिल्ली(एएनआई)। पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये बात सच है कि यूपी और उत्तराखंड में पार्टी की हार हुई है। लेकिन पंजाब, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आता है, ठीक वैसे ही पार्टियों के जीवन में भी होता है। अब समय आ चुका है कि जब कांग्रेस पार्टी में व्यापक स्तर सांगठनिक बदलाव की जरूरत है।

