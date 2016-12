केजरीवाल की राह पर राहुल, भाजपा ने कहा-मौतों पर न करें राजनीति

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों का भाजपा ने जवाब दिया है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर लगाए आरोपो पर भाजपा ने जवाब देते हुए पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ की राजनीति करते हैं और जब झूठ पकड़ा जाता है तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस का केजरीवालकरण हुआ और राहुल गाधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

Rahul Gandhi should first answer who benefited from the 'mota maal' in VVIP Chopper scam: BJP

