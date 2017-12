राहुल गांधी को मनमोहन सिंह ने कहा 'डार्लिंग' और सिद्धू ने बताया 'बब्बर शेर'

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ ने तो राहुल गांधी के अध्‍यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के सवाल पर सीधे भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला कर दिया।

नई दिल्‍ली, एएनआइ। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उनके साथ उपस्थित रहे। मनमोहन सिंह ने इस मौके पर राहुल गांधी को अध्‍यक्ष पद के लिए सक्षम और पार्टी का प्रिय बताया।

मनमोहन सिंह से जब पत्रकारों ने राहुल गांधी के अध्‍यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने पर टिप्‍पणी मांगी, तो उन्‍होंने कहा, 'राहुल गांधी कांग्रेस के डार्लिंग हैं और वह पार्टी की महान परंपरा को काफी आगे तक लेकर जाएंगे।

Rahul Gandhi is a darling of the Congress and he will carry forward the great traditions of the party: Dr.Manmohan Singh pic.twitter.com/u7uKWZqWmd

वहीं पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अरमिंदर सिंह तो राहुल की प्रशंसा करने में मनमोहन सिंह से भी दो कदम आगे पहुंच गए। अरमिंदर सिंह ने कहा, 'अगर आप मुझसे मेरी राय पूछते हैं, तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी बहुत अच्‍छे प्रधानमंत्री बनेंगे।'

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ ने तो राहुल गांधी के अध्‍यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के सवाल पर सीधे भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला कर दिया। उन्‍होंने कहा, 'क्या भाजपा के अध्यक्ष चुने जाते हैं? क्या नितिन गडकरी को बैलट पेपर से चुना गया था? पहले उन्हें इसका जवाब देना होगा।'

कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता करण सिंह ने इस मौके पर कहा, 'देखिए, सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस को नई ऊंचाइयां दी हैं। उनके नेतृत्व में हम कई चुनाव जीते और अब समय आय गया है कि राहुल गांधी पार्टी को आगे ले जाएं। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, '100 भेड़ों के आगे एक शेर लगाओ तो भेड़ें शेर हो जाती हैं। 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते हैं। यहां शेर नहीं बब्बर शेर है।'

पूनावाला ने लगाया ये आरोप

एक समय कांग्रेस समर्थक रहे शहजाद पूनावाला ने कहा, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दरबारियों में बात चल रही है कि एक डमी कैंडिडेट उतारा जाए, ताकि यह चुनाव लगे। लेकिन अब लोगों की आंखों में धूल नहीं झोक सकते।'

भाजपा ने राहुल पर कसा तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, 'क्या औरंगजेब को गद्दी पर बैठाने के लिए चुनाव हुआ था? सबको पता था कि बादशाह का बेटा ही राजा बनेगा। यह औरंगजेब राज उनको मुबारक। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'मैं राहुल गांधी को बिना परफॉर्मेंस प्रमोशन के लिए बधाई देता हूं। ऐसे ही सेटअप में यह संभव है।

Mani Shankar Aiyar said that 'did elections happen during Mughal rule? After Jehangir, Shahjahan came, was any election held? After Shahjahan it was understood Aurangzeb will be the leader'. So Congress accepts its a family party? We don't want this Aurangzeb rule: PM Modi pic.twitter.com/8gF08GiSRI