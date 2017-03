चेन्‍नई में सड़क हादसे में कार रेसर अश्‍विन सुंदर व उनकी पत्‍नी की मौत हो गयी।

चेन्‍नई (जेएनएन)। प्रोफेशनल कार रेसर अश्‍विन सुंदर ओर उनकी पत्‍नी निवेदिता शनिवार सुबह एक सड़क हादसे के शिकार हो गए। चेन्‍नई के संतोम हाइ रोड किनारे एक पेड़ से अश्‍विन की कार बीएमडब्‍लयू की टक्‍कर हो गयी जिसके बाद कार में लगी आग के कारण दंपति की मौत हो गयी।

National car racing champion Ashwin Sundar and his wife Nivedhitha dead after their car rammed into a parked car in Chennai pic.twitter.com/9vg8tZvwz0