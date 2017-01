प्रियंका गांधी के लिए यूपी चुनाव बन सकता है सियासत में आने की सीढ़ी

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रियंंका गांधी ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी कदम बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन में अहम रोल निभाने वाली प्रियंका गांधी मुमकिन है कि आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में दिखाई देने लगें। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2019 में होनेे वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी की सियासी जमीन के लिए यह पहला कदम है। सपा के साथ बनती बिगड़ती बातचीत के बीच प्रियंका गांधी ने जो अहम भूमिका अदा की है वह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संजीवनी दिलाने में भी कारगर साबित हो सकती है।

प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग

कांग्रेस में यूं भी काफी समय से प्रियंका को राजनीति में लाने की मांग होती रही है। सपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए की गई प्रियंका की पहल को इसकी एक शुरुआत माना जा रहा है। यहां एक बात और काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह यह है कि वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव काफी हद तक मुमकिन है कि सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी। इसकी वजह उनका खराब स्वास्थ्य है। राजनीतिक गलियारों में तो इसकी भी चर्चा है कि प्रियंका गांधी अपनी मां और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की संसदीय सीट राय बरेली से ही राष्ट्रीय राजनीति में सियासी धमक भी दे सकती हैं।

Wrong to suggest lightweights were dealing on behalf of Congress party.Discussion was at highest level- b/w CM (UP),GS I/C & Priyanka Gandhi

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) 22 January 2017