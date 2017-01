‘हलवा सेरेमनी’ के साथ आज शुरू होगी बजट 2017 की प्रक्रिया

1 फरवरी को पेश होने वाले इस साल के बजट की तैयारी आज हलवा सेरेमनी के बाद शुरू होगी।

नई दिल्ली (जेएनएन)। बजट 2017-18 के लिए डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग की शुरुआत ‘हलवा सेरेमनी’ के साथ गुरुवार को की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी इसमें हिस्सा लेंगे।

Printing of Budget Documents relating to Union Budget 2017-18 to start today with Halwa Ceremony.

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 19, 2017

लंबे समय से चले आ रहे इस रस्म के अनुसार बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया जाता है और मंत्रालय के सभी स्टाफ के बीच बांटा जाता है।

FM @arunjaitley to participate in Halwa Ceremony today marking the beginning of printing of documents which are part of Union Budget 2017-18 — Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 19, 2017

इस मीठे डिश को खाने के बाद बजट बनाने और इसके प्रिंटिंग से लेकर लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुति की पूरी प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े सभी अधिकारियों और स्टाफ को उनके परिवारों से हटकर रहना होगा। इन्हें नार्थ ब्लॉक में बजट प्रेस में ही रखा जाएगा। हलवा सेरेमनी के बाद ‘लॉक इन’ बजट तैयार करने की प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए किया जाता है।

इन अधिकारियों को अपने परिजनों से फोन के जरिए भी बात करने की मनाही होती है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ही केवल घर जाने की अनुमति होती है। करीब 100 अधिकारी बजट के प्रिंटिंग में शामिल होते हैं। एनडीए सरकार द्वारा इस साल पेश होने वाला बजट तीसरा बजट होगा जो 1 फरवरी को संसद में किया जाएगा।