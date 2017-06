साबरमती से नर्मदा तक मोदी का 'पॉवर पैक' गुजरात दौरा

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी अब हर माह राज्य का दौरा करेंगे। फिलहाल इस साल राज्य में उनका यह चौथा दौरा है।

अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से दो दिवसीय 'पॉवर पैक' गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में वह साबरमती आश्रम से दौरे की शुरुआत करेंगे। राजकोट में हजारों दिव्यांग राष्ट्रगान का विश्व रिकार्ड बनाएंगे। मोदी यहां छह किमी का रोड शो करेंगे। वह दूसरे दिन अरावली में एक समारोह में शिरकत करेंगे। इसके लिए शहर में छह हजार कटआउट लगाए गए हैं।

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी अब हर माह राज्य का दौरा करेंगे। फिलहाल इस साल राज्य में उनका यह चौथा दौरा है। जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक वे 13 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी व भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह राज्य की हर राजनीतिक घटना पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा ने छह माह बाद होने वाले चुनाव के लिए विधानसभा की 182 में से 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। शाह अपने हर कार्यक्रम में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं से यही आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो 128 सीट दिलाई थीं। अब जब वे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं तो उनको 150 सीट का तोहफा देकर उनका मान बढ़ाना चाहिए।

Will be in Gujarat for a two day visit starting tomorrow. I will join programmes in Ahmedabad, Rajkot, Modasa and Gandhinagar.