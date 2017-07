एक लाख कंपनियों पर लगा ताला, तीन लाख शक के घेरे में: पीएम मोदी

ICAI के स्थापना दिवस की बधाई देने के बाद उन्होंने कहा कि जीएसटी भारत के अर्थव्यवस्था में एक नई राह की शुरुआत है।

नई दिल्ली, जेएनएन। देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है। देश के सबसे बड़े कर सुधार के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।

ICAI के स्थापना दिवस की बधाई देने के बाद उन्होंने कहा कि जीएसटी भारत के अर्थव्यवस्था में एक नई राह की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देश की संसद ने पवित्र अधिकार दिया है। जीएसटी आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अकाउंटेंट पर देश की आर्थिक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंड अर्थजगत के ऋषि-मुनि हैं, जो इस क्षेत्र में रास्ता दिखाते हैं।

Those who have looted the poor will have to give back what they have looted: PM Narendra Modi pic.twitter.com/wXYS7SrFeO

A country where a select few loot, such a nation cannot scale new heights. These select few never want the nation to grow: PM Modi pic.twitter.com/q2x748Kbqe