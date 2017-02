देशभर में रविदास जयंती की धूम, राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई

देशभर में रविदास जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम ने देशवासियों को शुभकामना दी।

नई दिल्ली, जेएनएन। आज देशभर में धूमधाम से और अपार श्रद्धा के साथ रविदास जयंती मनाई जा रही है। पीएम ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि संत रविदास के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं।

Guru Ravidas Ji emphasised on values of harmony, equality & compassion, which are central to India’s culture & ethos.

इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी देशवासियों को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं।राष्ट्रपति ने बधाई संदेश में कहा है कि गुरु रविदास जी की जंयती के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रविदास एक महान मानवतावादी और धर्म सुधारक संत थे। उन्होंने अपना जीवन जातिविहीन और भेदभाव रहित समाज के निर्माण में लगाया।

वे आध्यात्मिक बुद्धिमता के प्रतीक थे और समानता में विश्वास रखते थे। हमें गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और विश्व बंधुत्व तथा समानता पर आधारित समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत प्रयास करने चाहिए।

Warm greetings & best wishes to all my countrymen on the auspicious occasion of the birth anniversary of Guru Ravidasji #PresidentMukherjee

— President of India (@RashtrapatiBhvn) February 10, 2017