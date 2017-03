31 मार्च से चार अप्रैल तक असम में नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिीवल का आयोजन असम के 21 जिलों में चलेगा। इसका उद्घाटन राष्ट्रीपति प्रणब मुखर्जी ने किया।

गुवाहाटी (एएनआई)। सबसे बड़े रिवर फेस्‍टिवल ‘नमामि ब्रह्मपुत्र’ का शुक्रवार को राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम असम के 21 जिलों में शुरू हुआ है जो अगले पांच दिनों तक चलेगा। राष्‍ट्रपति ने असम के मुख्‍यमंत्री से इसे नियमित कार्यक्रम बनाने का निवेदन किया।

यह उत्सव असम में 31 मार्च से चार अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं और कहा, ‘यह गर्व की बात है कि असम सरकार ने नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव की शुरुआत की है। इस महोत्सव के लिए शुभकामनाएं।‘

It is a matter of great pride that the #NamamiBrahmaputra festival is being launched by the Assam Government. Best wishes for the festival. pic.twitter.com/x0u11ZzBAJ