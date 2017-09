इस क्षति को लेकर पूरा देश गमगीन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्जन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्‍यक्‍त करते हुए कहा है कि देश ने एक योद्धा को खो दिया।

नई दिल्‍ली, एएनआइ। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना का नेतृत्व करने वाले मार्शल अर्जन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस क्षति को लेकर पूरा देश गमगीन है। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्‍हें आज श्रद्धांजलि अपर्ति की। श्रद्धांजलि समारोह में तीनों सेनाध्‍यक्ष भी शामिल हुए।

Delhi: President Ram Nath Kovind and Defence Minister Nirmala Sitharaman paid tribute to IAF Marshal #ArjanSingh pic.twitter.com/G64a0QEc1K

The three Service Chiefs Sunil Lanba,Bipin Rawat and BS Dhanoa at wreath laying ceremony of #ArjanSingh pic.twitter.com/MHiEQbkCSa