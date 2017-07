PM ने की राष्ट्रपति की तारीफ, कहा- प्रणब दा की अंगुली पकड़कर दिल्ली में सेट हुआ

मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़कर दिल्ली की जिंदगी में अपने को सेट करने की सुविधा मिली।

नई दिल्ली, एएनआई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में 'President Pranab Mukherjee - A Statesman' पुस्तक का किया विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जमकर तारीफ की।

Delhi: President Pranab Mukherjee & PM Narendra Modi at the launch of 'President A Statesman'. pic.twitter.com/54PrRj7fk8

मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की अंगुली पकड़कर दिल्ली की जिंदगी में अपने को सेट करने की सुविधा मिली। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ काम करने का अवसर मिला। मुझे यह भी कहना होगा कि इमर्जेंसी के दौरान मुझे अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मिला था।

It is my privilege that I got to work with the Honourable President (Pranab Mukherjee): PM Narendra Modi at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/qWEyzAQhjg