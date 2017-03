दिवंगत जयललिता के विधानसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को होगा मतदान

तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री दिवंगत जयललिता निधन के बाद से खाली उनकी विधानसभा सीट के लिए अगले माह चुनाव की तिथि तय की गयी है।

Polling in RK Nagar constituency to be held on April 12th, counting on 17th April, 2017. Seat lies vacant after Jayalalithaa's demise. pic.twitter.com/Qzj7xrjOez