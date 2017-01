दैनिक जागरण का संदेह निकला सही, ISI ने दिया था इंदौर-पटना ट्रेन हादसे को अंजाम

इंदौर पटना ट्रेन हादसे में आईएसआई का हाथ होने से यह साफ हो गया है कि यह एक आतंकी साजिश थी। दैनिक जागरण ने अपनी पूर्व प्रकाशित खबर में इस बात का अंंदेशा जताया था।

नई दिल्ली (जेएनएन)। इंदौर-पटना ट्रेन हादसे को लेकर 'दैनिक जागरण' द्वारा पूर्व में जताया गया संदेह सही साबित हुआ है। 21 नवंबर की खबर में दैनिक जागरण डॉटकॉम की खबर में इस बात का अंदेशा जताया गया था कि इस हादसे के पीछे आतंकी कार्रवाई हो सकती है। इस बात की पुष्टि अब पूरी हो चुकी है। इन्दौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के पीछे आईएसआई का हाथ होने की जानकारी मिलने के बाद से अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह सभी बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

कानपुर सेक्शन पर हुआ था हादसा

इस हादसे की जांच जीआरपी के अलावा सीबीआई और एटीएस की टीमें कर रही हैं। कानपुर सेक्शन के बीच हुए इस हादसे में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के पीछे आईएसआई का हाथ होने की खबर के दैनिक जागरण द्वारा पूर्व में प्रकाशित खबर सही साबित हुई है।

Anti-Terrorism Squad(ATS) team reaches Bihar to probe into the Kanpur train accident, after 3 ppl were arrested in connection with the case.