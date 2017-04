बेंगलुरु पुलिस ने पूर्व पार्षद के घर मारा छापा, मिला पुराने नोटों का अंबार

बेंगलुरू पुलिस ने पूर्व कॉरपोरेटर वी नागराज के घर पर छापा मारा तो उसके होश उड़ गए, घर में नोटों का अंबार लगा हुआ था, देखिए वीडियो।

बेंगलुरू, एएनआई। पुलिस ने पूर्व कॉरपोरेटर वी नागराज के घर छापेमारी में 40 करोड़ से भी ज्यादा के पुराने नोट बरामद किए हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है पुलिस एक जगह का ताला तोड़ती है। जिसके अंदर नोट ही नोट होते हैं। सभी नोट 500 और 1000 रुपए के हैं।

ये नोट केंद्र सरकार द्वारा बंद किए जा चुके हैं। इन नोटों को बंद करके 500 और 2000 रुपए के नोट चलाए गए थे। फिलहाल पुलिस वी नागराज से पूछताछ कर रही है।

#WATCH: Police raids office of former corporator V Nagraj in Bengaluru, recovers more than Rs. 40 crores of demonetised currency pic.twitter.com/GePuOpdmUp