अंबेडकर जयंती आज, नागपुर में दीक्षाभूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी नागपुर के हवाई अड्डे पर सुबह 10.45 बजे पहुंचेंगे, जहां से वह अंबेडकर की 126वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दीक्षाभूमि जाएंगे।

नई दिल्ली/नागपुर, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर नागपुर जाएंगे। यहां वह इस महान विभूति से जुड़े एक पवित्र स्थल पर जाएंगे और कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'मैं कल अंबेडकर जयंती के विशेष अवसर पर नागपुर जाने को लेकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं।' उन्होंने कहा, 'नागपुर में मैं दीक्षाभूमि पर प्रार्थना करूंगा जो डॉ. अंबेडकर से जुड़ा एक पवित्र स्थान है।' दीक्षाभूमि बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था।

I am extremely honoured to be visiting Nagpur tomorrow, on the very special occasion of #AmbedkarJayanti. — Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2017

In Nagpur, I will pray at Deekshabhoomi, a holy spot that is very closely associated with Dr. Ambedkar. #AmbedkarJayanti — Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2017

पीएम मोदी ने कहा, 'हम डॉ. अंबेडकर के सपनों का मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत बनाने की दिशा में कठिन प्रयास कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि नागपुर में शुक्रवार को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इन विकास परियोजनाओं में आईआईटी, आईआईएम, एम्स और कोराडी थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं। पीएम मोदी एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'डिजिधन मेले के समापन में भी शामिल होऊंगा, जहां मैं लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के विजेताओं को पुरस्कृत करूंगा।'

Will join culmination of the DigiDhan Mela, where I will present awards to Mega Draw winners of Lucky Grahak Yojana & DigiDhan Vyapar Yojna. — Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2017

नागपुर जिला सूचना अधिकारी ने पीएम मोदी की यात्रा की जानकारी देते हुए एक विज्ञप्ति में कहा कि वह शहर के हवाई अड्डे पर सुबह 10.45 बजे पहुंचेंगे, जहां से वह अंबेडकर की 126वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दीक्षाभूमि जाएंगे। इसके बाद वह कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के लिए रवाना होंगे, जहां वह महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव की मौजूदगी में महाजेनको की 1980 मेगावाट कोराडी थर्मल पावर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

वह दोपहर करीब 12.25 बजे नीति आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी योजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह दीक्षाभूमि का डाक टिकट भी जारी करेंगे और इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रवि शंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, रामदास अठावले, हंसराज अहीर और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे।

पीएम मोदी दोपहर दो बजकर 10 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

यह भी पढ़ें: अंबेडकर जयंती आज, रोशनी से जगमग हुए कार्यक्रम स्थल