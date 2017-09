लक्ष्मण राव की जन्मशती पर बोले पीएम- सहकारिता व्यवस्था नहीं भावना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन से जुड़े लक्ष्मणराव इनामदार की जन्मशती पर संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार संघ के प्रचारक भी रहे।

नई दिल्ली, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन से जुड़े लक्ष्मणराव इनामदार की जन्मशती पर संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक भावना है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण राव संघ के प्रचारक भी रहे और उनके जीवन पर किताब भी लिखी है।

