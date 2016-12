पीएम के संबोधन पर विपक्ष का पलटवार, कहा- प्री-बजट का भाषण

मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा कि अब 1 फरवरी को अपने भाषण में जेटली क्या बोलेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसे संसद की अवमानना नहीं माना जाना चाहिए?

नई दिल्ली (एएनअाई)। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर विपक्ष ने पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि पीएम ने एक तरह से संसद के बाहर बजट का भाषण पढ़ा है और यह सर्वोच्च विधायिका को नजरअंदाज करना है। ममता बनर्जी ने भी पीएम पर प्री-बजट भाषण देने का आरोप लगाया।

8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने जनकल्याण की कुछ योजनाओं की घोषणा की। इस घोषणा के बाद ही विपक्ष ने पीएम पर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि बजट भाषण संसद के बाहर दी गई? मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा कि अब 1 फरवरी को अपने भाषण में जेटली क्या बोलेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसे संसद की अवमानना नहीं माना जाना चाहिए?

This is perhaps the first time a budget speech is being delivered outside Parliament? This is a total bypass of THE SUPREME LEGISLATURE BODY

