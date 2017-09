जानिए कौन है 18 साल का ये बिलाल, जिसके पीएम मोदी भी हो गए हैं मुरीद

आज अपने 'मन की बात' में पीएम मोदी ने बिलाल डार नामक एक युवा का जिक्र किया। जानिए उसने ऐसा क्‍या कर दिया कि पीएम मोदी भी मुरीद हो गए हैं।

नई दिल्‍ली, एएनआइ। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को तीन साल पूरे हो गए। आज उन्‍होंने इसके 36वें संस्‍करण को संबोधित करते हुए अब तक के सफर को सार्थक बताया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक जन-मन में जो भाव उमड़ते रहते हैं, ‘मन की बात’ ने उन सब भावों से मुझे जुड़ने का एक बड़ा अद्भुत अवसर प्रदान किया।

पीएम मोदी ने इस मौके पर कई महत्‍वपूर्ण मुद्दों और पहल पर प्रकाश डाला। इनमें स्‍वच्‍छता अभियान भी शामिल है और इसका जिक्र करते हुए उन्‍होंने श्रीनगर के 18 वर्षीय बिलाल डार के बारे में भी बताया, जिन्‍हें वहां की नगर निगम ने अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है।

पीएम मोदी ने कहा, इससे पता चलता है कि स्वच्छता का एंबेसडर सिर्फ खिलाड़ी और अभिनेता ही नहीं हो सकते। नगर निगम इसके लिए बधाई का पात्र है। बिलाल डार भी बधाई के पात्र है, जो सफाई जैसा एक महान कार्य कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बिलाल डल झील की सफाई में जुटे हुए हैं। उन्‍होंने पिछले एक साल में झील से 12,000 किलोग्राम से ज्‍यादा कचड़ा निकाला है। पीएम मोदी ने कहा कि स्‍वच्‍छता ही सेवा आंदोलन को मिल रहे समर्थन को देखकर खुशी हो रही है। स्‍वच्‍छ भारत के लिए लोग सक्रियता से योगदान दे रहे हैं।

