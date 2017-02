चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया नमन

नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा,'मैं साहसिक चंद्रशेखर आजाद की शहादत के मौके पर उनको नमक करता हूं।'

नई दिल्ली(जेएनएन)। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पंडित चन्द्रशेखर 'आजाद' की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया है।

मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा,'मैं साहसिक चंद्रशेखर आजाद की शहादत के मौके पर उनको नमक करता हूं। राष्ट्र के लिए उनकी बहादुरी और बलिदान हम कभी नहीं भूला सकते हैं।'

I bow to the courageous Chandrashekhar Azad on the day of his martyrdom. We can never forget his valour & ultimate sacrifice for our nation.