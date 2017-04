पीएम मोदी बोले, जलियांवाल बाग के शहीदों की कुर्बानी को नहीं भुलाया जा सकता

बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटेन के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए हजारों निहत्थे मासूम भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थीं।

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। देश में आज बैसाखी की धूम है। आज ही के दिन पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश को बैसाखी की बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों को भी याद किया।

पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्‍होंने ट्वीट कर कहा कि शहीदों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसके अलावा भी कई प्रदेश के मुख्‍यमंत्रियों को नेताओं ने भी जलियांवाला बाग कांड के शहीदों को याद किया।

Saluting the martyrs of the Jallianwala Bagh massacre. Their valour & heroism will never be forgotten. pic.twitter.com/WqLhf7mjzO