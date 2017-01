नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 120वीं जयंती, पीएम मोदी किया याद

आजाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र फौज की आज 120वीं जयंती है।

नई दिल्ली (जेएनएन)। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और इतिहास में शानदार किरदार निभानेवाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 120वीं जयंती है। वो सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने नारा दिया था, "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा।"

नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें सलाम करता हूं। उनकी वीरता ने भारत को उपनिवेशवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई।"

I salute Netaji Subhas Chandra Bose on his birth anniversary. His valour played a major role in freeing India from colonialism.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, "नेताजी एक महान बुद्धिजीवी थे जिन्होंने हमेशा समाज के उपेक्षित वर्गों के भलाई के बारे में सोचा।"

Netaji Bose was a great intellectual who always thought about the interests & wellbeing of the marginalised sections of society.

