महात्मा गांधी की 69वीं पुण्यतिथि आज, PM ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 69वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पीएम मोदी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 69वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पीएम मोदी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी।

पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर उनको शत-शत नमन...Tributes to beloved Bapu on his Punya Tithi.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2017