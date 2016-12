PM मोदी ने रखी 3600 करोड़ की लागत से बनने वाली शिवाजी स्मारक की आधारशिला

पीएम मोदी ने आज मुंबई तट के अरब सागर में एक द्वीप पर छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखी।

मुंबई (जेएनएन)। अपने एकदिवसीय दौरे के तहत मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मुंबई तट पर स्थित अरब सागर के एक द्वीप पर छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रखी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, "मुझे शिव स्मारक का भूमि पूजन करने का अवसर मिल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज साहसी, बहादुर और सुशासन की मिसाल हैं। शिव स्मारक उनके और उसकी महानता के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।"

Chhatrapati Shivaji Maharaj is a torchbearer of courage, bravery & good governance. #ShivSmarak is a fitting tribute to him & his greatness.

