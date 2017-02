अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई

नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, 'अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य लोगो के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।

नई दिल्ली(जेएनएन)। अरुणाचल प्रदेश सोमवार को अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को ट्वीटर के माध्यम से बधाई दी है।

मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, 'अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य लोगो के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आने वाले दिनों में राज्य के पूर्ण विकास के लिए प्रार्थना करता हूं।'

My best wishes to the new Government of Arunachal Pradesh in fulfilling the expectations & aspirations of the people.

