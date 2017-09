पीएम मोदी अौर राहुल गांधी हुए सुषमा के मुरीद, पाक को लताड़ने पर दी बधाई

विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्‍तान की जो धज्जियां उड़ाई, उसकी हर ओर सराहना हो रही है।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्‍तान अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर अलग-थलग पड़ता नजर आ रहा है। हालिया समय में अमेरिका ने कई मौकों पर पाकिस्‍तान को फटकार लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। वहीं 'करीबी सहयोगी' चीन ने भी ब्रिक्‍स सम्‍मेलन के दौरान यह संकेत दे दिया कि इस मुद्दे पर वह भी कोई रहम नहीं दिखाने वाला नहीं और अब भारत ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में पाकिस्तान को अच्‍छी तरह से धो दिया।

विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के नेताओं के बीच पाकिस्‍तान पर जबरदस्‍त प्रहार किया, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने उन्‍हें जमकर सराहा है।

संयुक्‍त राष्‍ट्र में सुषमा स्‍वराज के भाषण की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'आतंकवाद के खतरे पर सुषमा स्वराज ने मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि हमें क्यों इस बुराई से लड़ने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा असाधारण भाषण दिया गया। दुनिया के मंच पर उन्होंने भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया।'

वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस सरकार के दृष्टिकोण और आईआईटी व आईआईएम स्‍थापित करने की विरासत की सराहना करने के लिए सुषमा स्‍वराज का शुक्रिया अदा किया।

Sushma ji, thank you for finally recognising Congress governments' great vision and legacy of setting up IITs and IIMs